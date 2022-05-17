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Минобороны РФ показало кадры работы расчетов БЛА «Орлан-10» в Донбассе

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БЛА «Орлан-10» в Донбассе
Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе российской специальной военной операции в Донбассе.

Отмечается, что БЛА «Орлан-10» осуществляют разведывательные полеты для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники, в том числе и в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

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Беспилотники постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок.

«Задач выполняем очень много. Ведем воздушную разведку. Обнаруживаем цели. Передаем координаты артиллеристам. Они, в свою очередь, корректируют огонь артиллерии», — заявил военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

По его словам, с помощью БЛА наносятся и точечные удары по позициям противника. На «Орлан-10» подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 м.

«Мы может применить сразу четыре снаряда. Всё зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду», — уточнил Евгений.

Беспилотник проводит разведку круглосуточно, для этого он оборудован различными оптическими приборами и тепловизором.

«Боевой БЛА «Орлан-10» вылетает, когда есть координаты нахождения противника. Нашими задачами являются обнаружение противника, корректировка огня, обеспечение связи, а также поражение точечных целей с ударного беспилотника», — рассказал техник БЛА «Орлан-10» Сергей.

Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

В то же время «Орланы» ведут контроль за коридорами для вывоза беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу штурмовиков Су-25 «Грач», которые обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по точкам ВСУ в входе военной спецоперации. Су-25 оснащен мощным вооружением различного калибра и назначения. Например, управляемые и неуправляемые ракеты. Всего до 30 видов вооружения в арсенале. Для украинских ПВО «Грачи» являются буквально невидимками.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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