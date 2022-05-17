Регулятор запретил Трампу репостить свои посты из Truth Social в течение шести часов

Экс-президенту США Дональду Трампу, который когда-то публиковал по 18 твитов в сутки, придется подождать шесть часов, прежде чем репостить свои сообщения из Truth Social на другие платформы, говорится в заявлении регулирующих органов. Об этом сообщила в понедельник, 16 мая, Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

«Господин Трамп, как правило, обязан размещать любой пост в социальных сетях на Truth Social и не размещать тот же пост в других социальных сетях в течение шести часов», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Трамп по-прежнему может свободно публиковать из личного аккаунта сообщения о политических событиях, сборе средств на ту же деятельность или усилиях по отказу от голосования на любой платформе в любое время, что может дать ему свободу действий в случае, если он будет баллотироваться на пост в 2024 году, добавлено в заявлении.

Социальная сеть Truth Social была запущена с целью противостоять так называемой Big Tech — наиболее престижным компаниям в индустрии информационных технологий США, после того как экс-президента Трампа заблокировали в Twitter, Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и YouTube за то, что он якобы подстрекал и прославлял насилие во время беспорядков в Капитолии в январе 2021 года.

Миллиардер Илон Маск 25 апреля согласовал покупку Twitter за $44 млрд. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставлять каждому право на высказывание.

Он также заявил, что отменит блокировку аккаунта Трампа, назвав этот поступок руководства соцсети «морально неправильным и откровенно глупым». Но политик заявил, что не вернется в Twitter, даже если его доступ восстановят.

Twitter заблокировал учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию».