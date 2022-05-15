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Трамп ответил на предложение Маска о восстановлении его страницы в Twitter

Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 15 мая, что никогда не вернется в Twitter и сделает выбор в пользу собственной соцсети TRUTH Social. Его слова приводит издание Fox News.

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«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — таким образом Трамп ответил на предложение американского предпринимателя Илона Маска вновь начать пользоваться соцсетью.

Экс-президент при этом выразил уверенность, что в случае покупки Маском Twitter он сможет внести в соцсеть улучшения. К одному из существенных недостатков Twitter бывший глава Белого дома относил наличие ботов.

«<...> я собираюсь остаться на TRUTH Social», — добавил Трамп.

10 мая сообщалось, что Маск отменит бан страницы Трампа в Twitter. Позже предприниматель подтвердил намерение восстановить экс-президенту доступ к социальной сети.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд. До этого изобретатель признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставлять каждому право на высказывание.

Twitter заблокировал учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

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