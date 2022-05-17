Минобороны раскрыло подробности работы КПП в Белгородской области

Пункты временного размещения беженцев с Украины продолжают работать в Белгородской области. Многие из них находятся непосредственно на пограничных пунктах пропуска. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает Минобороны России.

В основном данный пункт пропуска используют жители Харьковской области. На месте они проходят все необходимые таможенные процедуры с тщательным досмотром вещей и багажа и оформлением документов. В пункте временного размещения организованы бесплатное питание и места для ночлега.

«Граница работает нормально. Все пересекли вообще без проблем. Досмотрели, как положено, как и ранее было на Логачевке», — рассказал беженец Алексей.

Жительница города Изюм Харьковской области пенсионерка Тамара Ивановна из-за регулярных обстрелов со стороны Украины решила уехать к родственникам в Россию.

«Через дом всё разбито, разбомблено. Я одна живу. За мной некому ухаживать. Я еду к своей дочери в Россию», — подчеркнула женщина.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, чтобы не создавать очередей, на пункте пропуска работает сразу несколько окон таможенного контроля и оформления документов. Безопасность в приграничной зоне обеспечивают военнослужащие РФ.

10 мая посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил о планах открытия как минимум двух консульств ЛНР в российских регионах. По предварительным данным, в помощи сейчас нуждаются граждане ЛНР в тех областях РФ, где беженцев из Донбасса больше всего. Это Ростовская, Воронежская, Белгородская области, а также Краснодар и Крым. Посольству Луганской Народной Республики еще предстоит определить, сколько людей нуждается в помощи и где нужно начать работу.

6 мая корреспондент «Известий» встретился с семьями беженцев из Донбасса и узнал, как им помогали российские волонтеры. Семье удалось вырваться из охваченного в тот момент Мариуполя и обустроиться в Москве. Сейчас у них благодаря волонтерам есть всё необходимое для жизни.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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