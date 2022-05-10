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ЛНР может открыть в российских регионах свои консульства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Как минимум два консульства Луганской Народной Республики (ЛНР) могут быть открыты в российских регионах. Об этом заявил 10 мая посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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«Я наделен полномочиями как посол, и сейчас мы должны начать работу консульской службы и оценить, где сконцентрированы наши люди, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, с чем им необходима помощь», — цитирует Мирошника «РИА Новости».

По предварительным данным, в помощи сейчас нуждаются граждане ЛНР в тех областях РФ, где беженцев из Донбасса больше всего. Это Ростовская, Воронежская, Белгородская области, а также Краснодар и Крым. Посольству Луганской Народной Республики еще предстоит определить, сколько людей нуждается в помощи и где нужно начать работу.

«Минимум два консульских округа могут появиться. Пока мы рассматриваем механизм почетных консулов с определенным набором полномочий, которые позволят решать на месте те проблемы, с которыми сталкиваются наши беженцы, которые являются нашими гражданами», — добавил посол ЛНР.

6 мая сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил беженцев из Луганской Народной Республики (ЛНР), которые разместились в доме пенсионерки из Солнечногорска.

5 мая в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям ЛНР. В рамках поддержки населения региона они передали около 10 т продуктов и предметов гигиены муниципальным учреждениям.

13 апреля также стало известно, что украинские войска обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской Народной Республики. Тогда два человека погибли, трое были ранены. По данному факту возбуждено уголовное дело. На следующий день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками колонны автомобилей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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