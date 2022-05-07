Губернатор Московской области Воробьев навестил беженцев из ЛНР

Губернатор московской области Андрей Воробьев навестил беженцев из Луганской Народной Республики (ЛНР), которые разместились в доме пенсионерки из Солнечногорска. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых — школа, детский сад, опека, оформление документов. Я хотел бы Надежду Ивановну поблагодарить. На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример», — сказал Андрей Воробьев.

Так, Наталья Викторовна приехала в Подмосковье из города Рубежное в начале апреля, просидев до этого почти три недели в подвале без езды и воды вместе с семьей. Ее подруга, Надежда Ивановна, узнав о положении жительницы ЛНР, без раздумья предложила помощь и пригласила к себе домой 11 человек. На границе их встретила дочь пенсионерки Ирина.

«Я заказала для них адресную эвакуацию — передала данные ополчению и их помогли вывезти. Когда все были на безопасном расстоянии, Наталья Викторовна мне позвонила, и я выехала. Ждала на границе, когда они выйдут. Увидела всех, и прямо земля из под ног ушла», — поделилась она.

При этом под временной опекой у Ирины находятся двое детей ее старшей дочери, с которой была потеряна связь.

«Мы в подвале сидели около трех недель. Когда русские ребята узнали, что здесь шестеро детей, носили хлеб, сосиски, воду, конфеты. Были обстрелы, мы боялись выходить. Последние пять дней голодали», — отметила она.

В числе новоприбывших из ЛНР в доме Натальи Ивановны — свекор и свекровь ее дочери.

Беженцы рассказали Воробьеву о том, как тепло их приняли жители Подмосковья, проявив моментальную помощь и предоставив одежду, предметы личной гигиены, продуктовые наборы.

Воробьев поручил главе городского округа оказать максимальное содействие беженцам из ЛНР в процессе оформления необходимых документов.

«Благодаря нашей сегодняшней встрече мы не только вам поможем, но и попросим всех глав муниципалитетов, где проживают большие семьи, особенно с детьми, также встретиться с ними. Важно обсудить, чем мы можем помочь. Это заслуживает особого внимания», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Надежда Ивановна и раньше принимала у себя беженцев. В доме жила семья ее сестры, приехавшая из ЛНР в 2014 году. Племянница Марина в то время была на восьмом месяце беременности, здесь у нее родился ребенок. Сейчас семья строит в Подмосковье свой дом.

6 мая корреспондент «Известий» встретился с семьями беженцев с Донбасса и узнал, как им помогали российские волонтеры. Семье удалось вырваться из охваченного в тот момент Мариуполя и обустроиться в Москве. Сейчас у них, благодаря волонтерам, есть все необходимое для жизни.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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