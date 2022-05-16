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Военный эксперт оценил достижение договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»

Военный эксперт Литовкин о вывозе раненых боевиков с «Азовстали»: им окажут медпомощь, но они идут в плен
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Боевики на «Азовстали» уже не могли держать раненых, которым нужен медицинский уход. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя договоренность о вывозе раненых с комбината, добавив, что это всё равно сдача в плен.

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«Боевики на «Азовстали» не могли держать раненых. Им нужны лекарства, нужен уход, нужны операции, поэтому они пошли на этот шаг. <…> Но надо понимать, что эти раненые идут в плен. Это не эвакуация, это сдача в плен. Их вылечат, им окажут медицинскую помощь, но они будут находиться в плену. И потом каждому из них будет вынесено то судебное определение, которое они заслуживают», — подчеркнул он.

Как отметил военный эксперт, всех их проверят на предмет того, что они натворили и за что они должны заплатить, к примеру, пребыванием в тюрьме или восстановлением Мариуполя и других разрушенных городов Донбасса.

Что касается украинских военных, находящихся на данным момент на «Азовстали», по словам Литовкина, они держат оборону очень плотно, поскольку им не дают команды отходить или сдаваться. Также во втором случае они могут потерять деньги, которые им должны заплатить за то, что они столько времени там сидели, добавил военный эксперт. При этом он не исключил, что в случае сдачи в плен находящиеся на Украине родственники боевиков могут быть подвергнуты репрессиям со стороны Киева.

«Я думаю, что когда у них уже кончится полностью еда, пресная вода, патроны и боеприпасы, тогда они могут сдаться. Но сколько у них запасов, мы не знаем», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» была достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

Также 16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе сдавшихся в плен украинских военных из «Азовстали» с белым флагом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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