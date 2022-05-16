Часть клиентов Gett продолжит обслуживаться в сервисе «Ситимобил»

После ухода сервиса заказа такси Gett из России часть его клиентов будет получать заказы через «Ситимобил», как это было с 2021 года, когда сервисы объявили о партнерстве. Об этом сообщил «Известиям» в понедельник, 16 мая, представитель компании People & People, купившей недавно «Ситимобил».

Сам Gett прекратит работу в РФ 31 мая, следует из рассылки компании российским таксопаркам. Позже в пресс-службе Gett «Известиям» подтвердили уход с российского рынка.



«Часть клиентов Gett пользовались приложением и другими сервисами «Ситимобил», поэтому мы планируем продолжать обслуживать их даже после прекращения работы сервиса Gett в России. Также, несмотря на то что уход каждого игрока с рынка сильно влияет на состояние рынка пассажирских перевозок, мы, разумеется, планируем занять вакантную долю рынка после ухода Gett», — рассказали в People & People.

5 мая «Ситимобил» завершила продажу своих активов петербургской «Транс-Миссии», владеющей сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» — управляющей компанией этих активов является People & People. «Ситимобил» продана после решения его бывших акционеров — «Сбера» и VK — прекратить деятельность сервиса такси.

В 2021 году Gett и «Ситимобил» объявили о партнерстве, согласно которому Gett передавала часть заказов — в экономсегменте — водителям «Ситимобил».

О том, что сервис такси «Таксовичкоф» ведет переговоры о покупке части активов сервиса «Ситимобил», источник сообщил «Известиям» 14 апреля.

В конце марта «Ситимобил» заявила, что завершит работу в РФ с 15 апреля. В то же время сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

«Ситимобил» была создана в 2007 году. Объединяет различные способы передвижения: такси, электросамокаты, каршеринг. В 2019 году компания стала частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и «Сбером».