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СП «Сбера» и VK продаст активы «Ситимобила» компании People&People

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O2O-холдинг (совместное предприятие «Сбера» и VK) продаст часть активов «Ситимобила» управляющей компании People&People, в портфель которой входят «Грузовичкоф», «Таксовичкоф». Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба VK.

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«Сумма сделки не разглашается, в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов», — говорится в пресс-релизе компании.

Предполагается, что закрытие сделки произойдет во II квартале 2022 года.

По данным VK, покупка позволит «Таксовичкоф» увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия. При этом приложения «Ситимобил» и «Ситистарт» продолжат работу после 15 апреля. В компанию-покупателя может перейти часть сотрудников сервиса «Ситимобил». Юрлицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто.

О том, что петербургский сервис такси «Таксовичкоф» ведет переговоры о покупке части активов сервиса «Ситимобил», источник сообщил «Известиям» 14 апреля.

В конце марта сервис «Ситимобил» заявил, что завершит работу в РФ с 15 апреля. В то же время сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

«Ситимобил» был создан в 2007 году. Объединяет различные способы передвижения: такси, электросамокаты, каршеринг. В 2019 году компания стала частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и «Сбером».

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