Источник заявил об обсуждении «Таксовичкоф» покупки части активов «Ситимобила»

Петербургский сервис такси «Таксовичкоф» ведет переговоры о покупке части активов закрывающейся с 15 апреля «Ситимобил». Об этом сообщил «Известиям» источник на рынке такси в четверг, 14 апреля.

«Речь идет о покупке IT-продукта (приложения) и инфраструктуры, то есть серверов и прочего оборудования», — сказал источник.

«Известия» направили запрос в пресс-службы «Ситимобил» и «Таксовичкоф».

В конце марта «Ситимобил» заявила, что завершит работу в РФ с 15 апреля. Акционеры компании приняли решение о прекращении ее деятельности 11 марта. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

Как заявил тогда «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, начать замещать долю рынка уходящей «Ситимобил» могут, например, «Ё-такси» и «Такси Ритм», у которых очень большие парки и заметная доля рынка. Он выразил мнение, что заявивший сначала об уходе из России китайский сервис заказа такси Didi, а потом отказавшийся от таких планов, «будет выжидать, а потом займет свою какую-то нишу» на российском рынке.

Сервис заказа такси «Таксовичкоф» появился в 2014 году.

«Ситимобил» была создана в 2007 году. Она объединяет различные способы передвижения — такси, электросамокаты, каршеринг. В 2019 году компания стала частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и «Сбером».