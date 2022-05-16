В Gett подтвердили уход с российского рынка

В сервисе заказа такси Gett подтвердили «Известиям» в понедельник, 16 мая, свой уход с российского рынка.

«Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам», — сказали в пресс-службе.

Gett прекратит работу в РФ 31 мая, следует из рассылки компании российским таксопаркам.

После ухода Gett из России часть его клиентов будет получать заказы через «Ситимобил», как происходило с 2021 года, когда сервисы объявили о партнерстве, рассказал «Известиям» представитель компании People&People, купившей недавно «Ситимобил».

5 мая «Ситимобил» завершил продажу своих активов петербургской «Транс-Миссии», владеющей сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» — управляющей компанией этих активов является People&People. «Ситимобил» продан после решения его бывших акционеров — «Сбера» и VK — прекратить деятельность сервиса такси.

В 2021 году Gett и «Ситимобил» объявили о партнерстве, согласно которому Gett передавал часть заказов — в экономсегменте — водителям «Ситимобила».

О том, что «Таксовичкоф» ведет переговоры о покупке части активов «Ситимобила», источник сообщал «Известиям» еще 14 апреля.

В конце марта «Ситимобил» заявил, что завершит работу в РФ с 15 апреля. В то же время сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

«Ситимобил» был создан в 2007 году. Объединяет различные способы передвижения: такси, электросамокаты, каршеринг. В 2019 году компания стала частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и «Сбером».