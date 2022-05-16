Госдума приняла решение о выходе РФ из конференции Балтийского моря

Депутаты Госдумы РФ приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом 16 мая сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам», — приводятся слова Володина на сайте палаты.

Он отметил, что конференция «прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан».

«Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», — подытожил Володин.

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО — в частности, это касается и Балтийского моря.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в альянс.