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Госдума приняла решение о выходе РФ из конференции Балтийского моря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Госдумы РФ приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом 16 мая сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам», — приводятся слова Володина на сайте палаты.

Он отметил, что конференция «прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан».

«Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», — подытожил Володин.

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО — в частности, это касается и Балтийского моря.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в альянс.

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