Военный эксперт оценил заявление Латвии о становлении Балтики территорией НАТО

России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО, заявил в пятницу, 13 мая, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнение согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности. Он считает, что данный шаг был бы «очень четким посланием о том, что северная часть Европы — территория НАТО».

«То, что Балтийское море становится «морем НАТО», это очевидно. России придется принимать меры, чтобы обеспечить свою безопасность, укреплять свой северо-западный фланг, границы с Финляндией, устанавливать там системы залпового огня, ракетные комплексы «Искандер-М», нацеливать свои ракеты на города Финляндии и Швеции, чего раньше не было, и проводить учения вдоль границы Финляндии и Латвии чаще, чем это было до сих пор», — пояснил Литовкин.

При этом шаги, направленные на укрепление безопасности России, должны быть не слишком затратными, добавил эксперт. То есть Россия должна иметь всё необходимое для отражения возможной агрессии НАТО, но не втягиваться в гонку вооружений.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что ее страна намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в блоке идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.