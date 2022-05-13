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Военный эксперт оценил заявление Латвии о становлении Балтики территорией НАТО

Военный эксперт Литовкин: России придется укреплять свою безопасность на границах с Финляндией в связи с ее вступлением в НАТО
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО, заявил в пятницу, 13 мая, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнение согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности. Он считает, что данный шаг был бы «очень четким посланием о том, что северная часть Европы — территория НАТО».

«То, что Балтийское море становится «морем НАТО», это очевидно. России придется принимать меры, чтобы обеспечить свою безопасность, укреплять свой северо-западный фланг, границы с Финляндией, устанавливать там системы залпового огня, ракетные комплексы «Искандер-М», нацеливать свои ракеты на города Финляндии и Швеции, чего раньше не было, и проводить учения вдоль границы Финляндии и Латвии чаще, чем это было до сих пор», — пояснил Литовкин.

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При этом шаги, направленные на укрепление безопасности России, должны быть не слишком затратными, добавил эксперт. То есть Россия должна иметь всё необходимое для отражения возможной агрессии НАТО, но не втягиваться в гонку вооружений.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что ее страна намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в блоке идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.

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