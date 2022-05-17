Процентная вставка: бизнес предложил разрешить рефинансирование льготной ипотеки
В России предложили дать возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы. Риелторы направили в правительство и ЦБ письмо с такой инициативой (документ есть у «Известий»). Сегодня вышеобозначенное рефинансирование запрещено. Например, люди, взявшие льготную ипотеку под 12%, теперь не могут уменьшить ставку до 9%. А те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем. Поэтому сейчас многие люди отказываются от покупки жилья в ожидании снижения ставок. Обращение будет рассмотрено, сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Но, по мнению экспертов, есть риск, что в бюджете может не хватить средств на всех заемщиков.
Равные условия
Сегодня рефинансирование льготной ипотеки после снижения ставок по программе запрещено, это возможно только по рыночным условиям, напомнил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Например, люди, взявшие жилищный кредит под 12%, не могут уменьшить ставку до 9%. И те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем.
Льготную ипотеку под 6% на новостройки ввели весной 2020 года в качестве поддержки застройщиков во время пандемии. С 1 июля 2021 года ставку подняли до 7%, параллельно снизив лимиты кредитов до 3 млн во всех регионах, тогда как изначально в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составляли 12 млн рублей, а в других субъектах — 6 млн. В связи с ростом ключевой ставки ЦБ весной 2022 года с 1 апреля стоимость кредитов поднялась до 12% годовых, а также вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9%. Как писали «Известия», в Госдуме допустили дальнейшее снижение показателя.
Сейчас потенциальные заемщики откладывают покупку квартиры в ожидании нового сокращения ставок, сказал Ильдар Хусаинов. Их доля выросла более чем втрое по сравнению со средним значением прошлого года — с 25 до 84%, добавил он. Это не способствует достижению цели по стимулированию спроса на первичное жилье, добавил независимый эксперт рынка недвижимости Павел Склянчук.
Для изменения ситуации риелторы предложили внести изменения в программу субсидирования ставки по ипотеке с господдержкой, разрешив рефинансирование. Такую инициативу в правительство и ЦБ направила федеральная компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия».
Обращение поступило в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщил «Известиям» его представитель. Редакция также направила запросы в Банк России и Минстрой.
— Если мы рассматриваем льготную ипотеку как механизм стимулирования спроса в сфере жилищного строительства, то, безусловно, такое предложение заслуживает поддержки. Это более справедливо и к покупателям, — уверен член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Доступность рефинансирования даст клиентам уверенность в завтрашнем дне, согласен директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.
Отраслевые мнения
Льготная ипотека сегодня — одна из наиболее востребованных мер поддержки при улучшении жилищных условий, сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Поэтому стоит рассмотреть возможность механизма рефинансирования для программы, считает она.
— Мера позволит уменьшить ставку, сократить размер ипотечного платежа и в целом затраты на обслуживание кредита. В случае с ипотекой на 20 лет и разницей в ставке в 3 п.п. экономическая выгода рефинансирования очевидна, — сказали в Level Group.
На фоне софинансирования максимальной суммы кредита, предлагаемого сегодня многими застройщиками в рамках программы, мера позволит на 20–30% увеличить объемы продаж по ипотеке, полагает управляющий партнер и акционер ГК «Основа» Олег Колченко. Недвижимость всегда была хорошим инструментом для вложений, с опцией рефинансирования увеличится выгода для малых инвесторов, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Обсуждаемая мера приведет к росту объема ипотечных кредитов на первичном рынке жилья, уверен эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Организовать механизм рефинансирования льготной программы технически можно — при изменении условий кредита нужно будет менять формулу субсидирования банка.
— При снижении ключевой ставки ЦБ разница, которую необходимо компенсировать банкам для обеспечения льготных ставок, будет сокращаться, — отметил Ильдар Хусаинов.
Но есть риск, что в случае нового периода нестабильности и роста ставок поддерживать прежние объемы госпрограммы будет невозможно без дополнительных масштабных расходов, сказал Андрей Бархота. Поэтому логичнее при рефинансировании льготной ипотеки делать ставку плавающей — то есть зависящей от ключевой, полагает эксперт.
В банках поддержали инициативу риелторов. Например, в Газпромбанке «Известиям» сказали, что возможность рефинансировать льготную ипотеку положительно влияет на поведение заемщика. В случае изменения критериев госпрограммы ВТБ готов предложить клиентам такую услугу, сообщили в банке. Если будут внесены соответствующие изменения в постановление правительства РФ, то у банков не будет рисков, пояснил начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. Либо можно просто установить ставку 9% и не обсуждать вопрос о дальнейшем снижении, чтобы не было постоянного ожидания лучших условий, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.