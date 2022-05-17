Процентная вставка: бизнес предложил разрешить рефинансирование льготной ипотеки

В России предложили дать возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы . Риелторы направили в правительство и ЦБ письмо с такой инициативой (документ есть у «Известий»). Сегодня вышеобозначенное рефинансирование запрещено. Например, люди, взявшие льготную ипотеку под 12%, теперь не могут уменьшить ставку до 9%. А те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем. Поэтому сейчас многие люди отказываются от покупки жилья в ожидании снижения ставок. Обращение будет рассмотрено, сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Но, по мнению экспертов, есть риск, что в бюджете может не хватить средств на всех заемщиков.

Равные условия

Сегодня рефинансирование льготной ипотеки после снижения ставок по программе запрещено, это возможно только по рыночным условиям , напомнил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Например, люди, взявшие жилищный кредит под 12%, не могут уменьшить ставку до 9% . И те, кто берет сейчас, не смогут снизить процент в будущем.

Процентная вставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Льготную ипотеку под 6% на новостройки ввели весной 2020 года в качестве поддержки застройщиков во время пандемии. С 1 июля 2021 года ставку подняли до 7% , параллельно снизив лимиты кредитов до 3 млн во всех регионах, тогда как изначально в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составляли 12 млн рублей, а в других субъектах — 6 млн. В связи с ростом ключевой ставки ЦБ весной 2022 года с 1 апреля стоимость кредитов поднялась до 12% годовых, а также вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9% . Как писали «Известия», в Госдуме допустили дальнейшее снижение показателя.

Сейчас потенциальные заемщики откладывают покупку квартиры в ожидании нового сокращения ставок , сказал Ильдар Хусаинов. Их доля выросла более чем втрое по сравнению со средним значением прошлого года — с 25 до 84%, добавил он. Это не способствует достижению цели по стимулированию спроса на первичное жилье, добавил независимый эксперт рынка недвижимости Павел Склянчук.

Для изменения ситуации риелторы предложили внести изменения в программу субсидирования ставки по ипотеке с господдержкой, разрешив рефинансирование . Такую инициативу в правительство и ЦБ направила федеральная компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия».

Обращение поступило в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и будет рассмотрено в установленном порядке , сообщил «Известиям» его представитель. Редакция также направила запросы в Банк России и Минстрой.

Процентная вставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Если мы рассматриваем льготную ипотеку как механизм стимулирования спроса в сфере жилищного строительства, то, безусловно, такое предложение заслуживает поддержки. Это более справедливо и к покупателям, — уверен член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Доступность рефинансирования даст клиентам уверенность в завтрашнем дне , согласен директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Отраслевые мнения

Льготная ипотека сегодня — одна из наиболее востребованных мер поддержки при улучшении жилищных условий, сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Поэтому стоит рассмотреть возможность механизма рефинансирования для программы, считает она.

— Мера позволит уменьшить ставку, сократить размер ипотечного платежа и в целом затраты на обслуживание кредита. В случае с ипотекой на 20 лет и разницей в ставке в 3 п.п. экономическая выгода рефинансирования очевидна, — сказали в Level Group.

На фоне софинансирования максимальной суммы кредита, предлагаемого сегодня многими застройщиками в рамках программы, мера позволит на 20–30% увеличить объемы продаж по ипотеке , полагает управляющий партнер и акционер ГК «Основа» Олег Колченко. Недвижимость всегда была хорошим инструментом для вложений, с опцией рефинансирования увеличится выгода для малых инвесторов, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Процентная вставка Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Обсуждаемая мера приведет к росту объема ипотечных кредитов на первичном рынке жилья, уверен эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Организовать механизм рефинансирования льготной программы технически можно — при изменении условий кредита нужно будет менять формулу субсидирования банка.

— При снижении ключевой ставки ЦБ разница, которую необходимо компенсировать банкам для обеспечения льготных ставок, будет сокращаться, — отметил Ильдар Хусаинов.

Но есть риск, что в случае нового периода нестабильности и роста ставок поддерживать прежние объемы госпрограммы будет невозможно без дополнительных масштабных расходов , сказал Андрей Бархота. Поэтому логичнее при рефинансировании льготной ипотеки делать ставку плавающей — то есть зависящей от ключевой, полагает эксперт.