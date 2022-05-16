В России отмечен рост цен на оригинальные автозапчасти

Согласно анализу страховой корзины для российских и иностранных легковых автомобилей, в России в апреле 2022 года отмечен рост цен на оригинальные запчасти. Об этом говорится в пресс-релизе агентства Russian Automotive Market Research от 16 мая.

Цена на запчасти у автопроизводителей для легковых городских автомобилей выросла на 134,7% по отношению к январю 2022 года. Рост цен у агрегаторов же произошел сразу на 180,5%. Основной же скачок в ценах пришелся на предыдущий месяц — на март 2022 года. В апреле же по отношению к марту средние цены у автопроизводителей и агрегаторов выросли ненамного. Оригинальные запчасти по страховой корзине для легковых автомобилей у автопроизводителей в среднем стоили 103,5 тыс. рублей, у агрегаторов — 111,6 тыс. рублей.

В среднем цены на оригинальные запчасти от автопроизводителей для иномарок массового ценового сегмента за две недели марта, согласно данным агентства, выросли на 87,5%. Больше всего подорожал в цене задний бампер — сразу на 96,4%. В тройке лидеров также оказались передняя задняя дверь (92,8%) и лобовое стекло (91,8%). Менее всего поднялись цены на заднюю фару (84,6%), переднюю правую дверь (84,2%) и передний бампер (81,6%).

Что касается цен на оригинальные запчасти от агрегаторов для иностранных автомобилей массового ценового сегмента, то они за две недели марта выросли на 84,8%. Здесь больше всего подорожало лобовое стекло (+150,3%), затем следует заднее крыло (117,3%) и задний бампер (115,1%). Менее всего подорожали передняя правая и передняя левая двери (59,0 и 53,0% соответственно).

13 мая также сообщалось, что автомобильные запчасти за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта.

29 апреля во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца.

1 апреля также сообщалось, что Почта Банк, проанализировав траты клиентов по картам в марте, выявил, что на фоне изменения валютных курсов, ограничений на поставку импортных товаров и ожидания роста цен россияне в марте на 20% чаще, чем в феврале, покупали автозапчасти и товары для дома и ремонта.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходных материалах, приостановили работу с авторитейлом РФ. Около 30 азиатских марок по-прежнему продолжают поставки своей продукции.