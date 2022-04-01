В марте россияне на 20% чаще покупали автозапчасти и товары для ремонта

Почта Банк проанализировал траты клиентов по картам в марте и выявил, что на фоне изменения валютных курсов, ограничений на поставку импортных товаров и ожидания роста цен россияне в марте на 20% чаще, чем в феврале, покупали автозапчасти и товары для дома и ремонта. Об этом говорится в сообщении банка, которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 1 апреля.

При этом общая сумма покупок в указанных категориях за анализируемый период увеличилась еще больше, в том числе за счет роста цен: почти на 70% в категории «запчасти» и на 60% — в категории «товары для дома и ремонта».

Одновременно с этим выросло количество покупок граждан в супермаркетах — на 12%, одежды и обуви — на 11%. Общая сумма трат в этих категориях выросла еще более существенно — на 17 и 26% соответственно. А вот лекарства в марте россияне чаще покупать не стали, при этом общие траты на них подскочили на 27%.

Примечательно, что не снизились и даже немного подросло количество покупок россиян в салонах красоты — на 4% и в кафе/ресторанах — на 7%. При этом если потраченные в салонах красоты суммы увеличились на 9%, то в местах общепита граждане расходы немного сократили — на 3%.

Самое большое снижение трансакций по картам в марте было отмечено в категории «туризм»: количество покупок здесь упало более чем на 33%. На 4% реже граждане покупали в марте бытовую технику, при этом потратили на эти цели на 30% больше денег.

В исследовании использовались данные о покупках клиентов по картам Почта Банка за март и февраль 2022 года.

Как писали «Известия» 21 марта, в России резко выросли продажи товаров для строительства и ремонта, а также инструментов. Эксперты отмечали, что это происходит из-за повышения цен и опасений по поводу возможного сокращения ассортимента. Специалисты подчеркивали, что дефицита в этой области не будет — уровень импортозамещения в стране близок к 90%.

Ранее, 18 марта, эксперты рассказали «Известиям», что цены на летнюю резину, как и на автозапчасти, выросли минимум на 25–30%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозировал, что ситуация усугубится.