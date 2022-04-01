Прямой эфир
Мир
Российский источник подтвердил продолжение переговоров Москвы и Киева 1 апреля
Общество
Пожар в трех резервуарах с топливом на нефтебазе в Белгороде потушен
Мир
Еврокомиссия предложила схему отказа от российского газа с переходом на уголь
Мир
В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа в 2022 году
Общество
Мурашко сообщил о скорой регистрации в РФ назальной вакцины от коронавируса
Мир
Лавров заявил о понимании украинской стороной «реальности» по Донбассу и Крыму
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть складов ВСУ
Общество
Путину доложили об авиаударах ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Мир
В ФРГ предупредили о тяжелом кризисе при отказе от газа России
Авто
В Москве ГИБДД выявила более 20 тыс. водителей-должников

В марте россияне на 20% чаще покупали автозапчасти и товары для ремонта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почта Банк проанализировал траты клиентов по картам в марте и выявил, что на фоне изменения валютных курсов, ограничений на поставку импортных товаров и ожидания роста цен россияне в марте на 20% чаще, чем в феврале, покупали автозапчасти и товары для дома и ремонта. Об этом говорится в сообщении банка, которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 1 апреля.

«Большая стройка»: вырос спрос на стройматериалы и товары для ремонта
По словам экспертов, никаких оснований для возникновения дефицита в этой сфере нет

При этом общая сумма покупок в указанных категориях за анализируемый период увеличилась еще больше, в том числе за счет роста цен: почти на 70% в категории «запчасти» и на 60% — в категории «товары для дома и ремонта».

Одновременно с этим выросло количество покупок граждан в супермаркетах — на 12%, одежды и обуви — на 11%. Общая сумма трат в этих категориях выросла еще более существенно — на 17 и 26% соответственно. А вот лекарства в марте россияне чаще покупать не стали, при этом общие траты на них подскочили на 27%.

Примечательно, что не снизились и даже немного подросло количество покупок россиян в салонах красоты — на 4% и в кафе/ресторанах — на 7%. При этом если потраченные в салонах красоты суммы увеличились на 9%, то в местах общепита граждане расходы немного сократили — на 3%.

Самое большое снижение трансакций по картам в марте было отмечено в категории «туризм»: количество покупок здесь упало более чем на 33%. На 4% реже граждане покупали в марте бытовую технику, при этом потратили на эти цели на 30% больше денег.

В исследовании использовались данные о покупках клиентов по картам Почта Банка за март и февраль 2022 года.

Как писали «Известия» 21 марта, в России резко выросли продажи товаров для строительства и ремонта, а также инструментов. Эксперты отмечали, что это происходит из-за повышения цен и опасений по поводу возможного сокращения ассортимента. Специалисты подчеркивали, что дефицита в этой области не будет — уровень импортозамещения в стране близок к 90%.

Ранее, 18 марта, эксперты рассказали «Известиям», что цены на летнюю резину, как и на автозапчасти, выросли минимум на 25–30%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозировал, что ситуация усугубится.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022