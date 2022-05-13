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Цены на автозапчасти в марте-апреле выросли на 30%

«Ъ»: цены на запчасти для автомобилей выросли в среднем на 30 %
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Автомобильные запчасти за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта, сообщает в пятницу, 13 мая, «Коммерсантъ».

Воплотить в детали: запчасти попали в «идеальный шторм»
В дефиците моторные масла и комплектующие для грузовиков

«В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы»,— рассказал изданию заместитель гендиректора по сервису «Авилон» Алексей Гуляев.

В частности, антироссийские санкции и нарушение логистики привели к дефициту бамперов, фар, стекол, электроники для автомобилей, а также расходных материалов — таких как свечи зажигания, фильтры, моторные масла. Сложности с наличием комплектующих сегодня испытывают около 35% российских автосервисов.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», разрешение параллельного импорта ситуацию существенно не изменило. В связи с этим цены на некоторые запчасти выросли в шесть раз относительно рекомендованных.

Больше всего подорожали бамперы — на 34% передние и на 32% задние. На 32% также увеличились цены на фары, крылья — на 31%, двери — на 30%. Меньше всего, на 29%, подорожали решетки радиатора и автомобильные стекла — на 26%.

Ранее в пятницу директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал «Известиям», что в апреле около 70% российских сервисных центров испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей и особенно фирменных моторных масел Castrol, Shell и других. По его словам, вопрос нехватки таких масел может остро встать в июне-июле.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходниках, приостановили работу с авторитейлом РФ. Около 30 азиатских марок по-прежнему продолжают поставки своей продукции.

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