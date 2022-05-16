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Синоптики назвали сроки прихода тепла в Москву

Вильфанд спрогнозировал приход тепла в Москву после 20 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплая погода придет в Москву после 20 мая.Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет нерезко. К середине декады температура дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов», — сказал он ТАСС.

В частности, 21 мая ожидается 15–20 градусов тепла.

Накануне Вильфанд предупредил, что с 16 по 19 мая погода в Москве будет напоминать апрельскую, температура воздуха не поднимется выше +16 градусов, однако ожидаются облачность и кратковременные дожди.

15 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал заморозки в Московском регионе до –2 градусов в пятницу, 20 мая. Также он отметил высокую вероятность дождей.

При этом, по прогнозу заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в Москве в четверг, 19 мая, погода будет облачной с северным ветром. Температура днем будет колебаться в диапазоне от +11 до +16 градусов, а в пятницу — между +15 и +20.

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