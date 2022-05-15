Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве будет преобладать облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, рассказал в воскресенье, 15 мая, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Ветер северо-западный, до 11 м/с, температура +7…+9 °C. В понедельник облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер северо-западный, порывистый, до 20 м/с. Днём прогнозируется +13…+15 °C. Во вторник тоже облачно с прояснениями, ветер северо-западный, но уже до 17 м/с. Ночью +6…+8 °C. В среду ветер северный, до 10 м/с, температура днем прогнозируется +11…+16 °C», — сообщил эксперт в беседе с RT.

В четверг погода также будет облачной с северным ветром. Температура днем будет колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов, а в пятницу — между 15 и 20.

Ранее, в пятницу, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 16 мая, москвичей ожидает похолодание до +10...+13 градусов — такое значение будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве также ожидаются дожди на фоне действия циклона, уточнил он.