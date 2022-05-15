Синоптик предупредил о заморозках в Москве на грядущей неделе
В Москве 20 мая ожидаются заморозки до –2 градусов. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он уточнил, что температура воздуха на следующей неделе будет постепенно опускаться, временами будут дожди.
«В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до –2...+3 градусов, днем небольшие дожди и +10...+15 градусов», — приводит «РИА Новости» слова Тишковца.
Ранее в этот день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе в Москве будет преобладать облачная погода с прояснениями и небольшими дождями.
По его словам, в четверг, 19 мая, погода будет облачной с северным ветром. Температура днем будет колебаться в диапазоне от +11 до +16 градусов, а в пятницу — между +15 и +20.
13 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 16 мая, москвичей ожидает похолодание до +10...+13 градусов — такое значение будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В городе также ожидаются дожди на фоне действия циклона, уточнил он.