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Синоптик предупредил о заморозках в Москве на грядущей неделе

Тишковец предупредил о заморозках в Москве на грядущей неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве 20 мая ожидаются заморозки до –2 градусов. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он уточнил, что температура воздуха на следующей неделе будет постепенно опускаться, временами будут дожди.

«В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до –2...+3 градусов, днем небольшие дожди и +10...+15 градусов», — приводит «РИА Новости» слова Тишковца.

Ранее в этот день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе в Москве будет преобладать облачная погода с прояснениями и небольшими дождями.

По его словам, в четверг, 19 мая, погода будет облачной с северным ветром. Температура днем будет колебаться в диапазоне от +11 до +16 градусов, а в пятницу — между +15 и +20.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 16 мая, москвичей ожидает похолодание до +10...+13 градусов — такое значение будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В городе также ожидаются дожди на фоне действия циклона, уточнил он.

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