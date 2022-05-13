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Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 16 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москвичей ожидает похолодание до +10...+13 градусов в понедельник, 16 мая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он подчеркнул, что такие значения температур, которые ожидаются в столице в начале следующей недели, на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

«С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13–14 градусов днем, а во вторник — уже до 10–12 градусов. Такой температурный фон на 3–4 градуса ниже нормы», — рассказал 13 мая метеоролог.

Вильфанд уточнил, что в Москве также ожидаются дожди на фоне действия циклона.

Кроме того, атмосферное давление будет на 8–10 мм ртутного столба ниже нормы, заключил он.

Накануне пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства предупредила, что в столице к утру 13 мая может выпасть до 19 мм осадков, что эквивалентно почти 40% от месячной нормы. В мэрии заявили, что городские службы готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями из-за ожидаемого ветра. Уточнялось, что его порывы могут достигать 18 м/с.

11 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что в Москве к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры. Наступление устойчивого летнего тепла в столичном регионе откладывается на третью декаду месяца, добавила она.

Кроме того, в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода закрепится в Москве в конце мая. Жара нагрянет в столицу приблизительно 28–29 мая, уточнил метеоролог.

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