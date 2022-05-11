В Гидрометцентре озвучили даты начала климатического лета в Москве

Летняя погода закрепится в Москве в конце мая. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он заявил, что жара нагрянет в столицу приблизительно 28-29 мая. Отмечается, что с конца мая температура стабильно будет превышать 15 градусов тепла. Так, климатическое лето в российской столице наступит раньше календарного.

Тем временем Вильфанд уведомил, что погода в столице улучшится с середины текущей недели. 12 и 13 мая воздух прогреется до +19…+20. При этом ночами будет всё еще прохладно — от 8 до 10 градусов выше нуля.

11 мая москвичей ждет переменная облачность и +16...+18 градусов днем. Осадков не ожидается.