Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 мая

Переменная облачность и без осадков ожидаются в столице в среду, 11 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +16 до +18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов.

Днем прогнозируется северо-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Местами порывы будут достигать 18 м/с.

Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

9 мая руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже 11 мая в столицу придет потепление. Далее на неделе будет +16…+21, но синоптики предупреждают о дождях и облачности.