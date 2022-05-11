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Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Синоптик Волосюк спрогнозировала потепление в Москве в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие дни в Москве ожидается потепление, а к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры. Об этом в среду, 11 мая, рассказала «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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По ее словам, в этот день в Москве произойдет смена воздушных масс и вместо холодного циклона придет теплый.

«Сегодня мы ожидаем, что температура воздуха повысится до +15... +17 градусов. Завтра столичный регион попадет под очередной циклон, ночью температура воздуха составит +6... +8 градусов , в течение дня возможно потепление до 20 градусов. Но в пятницу, особенно во второй половине дня, пойдут дожди и даже возможны грозы, однако температурный режим будет находится в рамках климата», — уточнила специалист.

При этом в выходные дни в регион придут дождевые облака, ожидается похолодание: ночью температура составит +3... +8 градусов, а днем не выше +11... +16.

Как отметила Волосюк, наступление устойчивого летнего тепла в столичном регионе откладывается на третью декаду месяца.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода закрепится в Москве в конце мая. По прогнозу эксперта, жара нагрянет в столицу приблизительно 28–29 мая. При этом с конца мая температура стабильно будет превышать 15 градусов тепла.

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