До 40% месячной нормы осадков может выпасть к утру 13 мая в Москве

Во второй половине дня 12 мая и в ночь на 13 мая в Москве ожидается сильный дождь, возможна гроза. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

В отдельных районах города может выпасть до 19 мм осадков, что эквивалентно почти 40% от месячной нормы. В пресс-службе уточнили, что месячная норма осадков для мая составляет 51 мм.

Также ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 18 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В мэрии заявили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Также власти приняли меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли и транспорта, а также строящихся объектов.

К устранению возможных временных скоплений воды подготовились бригады «Мосводостока». Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Ранее в этот день в столичном главке МЧС предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве до конца дня. В ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и избегать внезапных маневров на дороге. Пешеходам советуют обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции, пишет «Москва 24». Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

Погодные условия в городе усложнятся из-за прохождения атмосферного фронта в период с 15:00 до конца суток, уточняет РИАМО.

Также 12 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном дожде с грозой и порывистом ветре в Москве. Погода в Москве будет облачной, днем ожидается небольшой дождь, вечером пройдут ливни. Вероятность грозы составляет 80%.

В этот же день жителей Московской области предупредили о начале сезона дождей. Лишь до конца мая синоптики прогнозируют около 17 дней с осадками, отмечает телеканал «360». Порывы ветра в регионе могут достигать 17 метров в секунду. Они, как и осадки, сохранятся в Подмосковье до конца недели. При этом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +13 до +20 градусов днем. Ночью она опустится до +6...+8.