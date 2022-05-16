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Экономист выделил самые успешные направления российского экспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Экспортный потенциал России не ограничивается энергоносителями и включает в себя целый ряд перспективных направлений. Об этом в воскресенье, 15 мая, рассказал в беседе с агентством «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Рост вопреки: российская промышленность показала положительную динамику
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РФ стабильно удерживает лидерство в экспорте зерновых культур на мировой рынок. Также, по словам эксперта, на сегодняшний день страна входит в число основных поставщиков масла, рыбы и нерыбных водных продуктов (главным образом, ракообразных), а также сахара.

При этом собеседник агентства отметил, что многие производственные направления пока не используются в полную силу и, при должном развитии, могут серьезно продвинуть российскую экономику. Так, добыче рыбы РФ опережают государства с куда более скромными водными ресурсами.

Говоря о производстве и экспорте сахара, экономист указал на положительную динамику: при сокращении используемых для выращивания сахарной свеклы площадей, объем получаемых ресурсов значительно вырос, по сравнению с 1990 годом.

«Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», — добавил Рамазанов.

Значительные успехи показывает, по мнению эксперта, производство мяса птицы и свинины. В настоящий момент Россия может не только закрывать внутренние потребности, но и наращивать поставки за границу.

Ранее, 12 мая, экономист Егор Клопенко заверил, что производственные мощности РФ позволяют не опасаться голода и дефицита продовольствия, если импорт продуктов из-за рубежа прекратится. Эксперт подчеркнул, что РФ производит в два раза больше необходимого количества внутреннему рынку растительного масла, а также в 1,6 раз больше — рыбы и рыбной продукции. В свою очередь, страна наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность предпринимать все зависящие от него меры для возвращения сельскохозяйственной продукции России и Украины на мировой рынок.

5 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что санкционное давление на Россию западными государствами напрямую сказалось на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, это и привело к обострению глобального продовольственного кризиса. По его словам, речь прежде всего об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора. При этом, как напомнил Антонов, РФ продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на стесненные санкциями обстоятельства.

Месяц назад профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной и выгоды от него не получит никто. Он подчеркнул, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия.

С момента начала проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса и введения странами Запада антироссийских санкций мировое сообщество испытывает проблемы с продовольствием, а также рекордный рост цен. Так, 29 марта Индия купила у России 45 тыс. т российского подсолнечного масла по рекордно высокой цене в $2150 за т. Цена тонны подсолнечного масла до начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса составляла $1630.

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