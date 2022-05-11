В ООН заявили о планах добиться возвращения сельхозпродукции России на рынок

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 11 мая, выразил готовность предпринимать все зависящие от него меры для возвращения сельскохозяйственной продукции России и Украины на мировой рынок.

«Я полагаю, что нет решения проблемы без возвращения на рынок продукции Украины, а также продукции и удобрений России и Белоруссии. Со своей стороны <...> я делаю всё, что в моих силах, чтобы облегчить диалог, который может привести к определенным результатам в этом отношении», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

5 мая посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что меры давления на Россию со стороны западных государств напрямую сказались на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, результатом чего стало обострение глобального продовольственного кризиса. Он также напомнил, что Россия продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на стесненные санкциями обстоятельства.

Ранее, 5 апреля, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. По его словам, Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно.

Санкции в отношении России и Белоруссии зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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