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Камала Харрис «запуталась в словах» во время выступления на саммите АСЕАН

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Во время выступления на саммите АСЕАН вице-президент США Камала Харрис запуталась в словах, отвечая на вопрос о проблемах в изменении климата.

«Мы будем работать вместе и продолжим работать вместе, чтобы решать эти проблемы. Решать эти проблемы и работать вместе. Поскольку мы продолжаем работать на основе новых норм, правил и соглашений, которые мы соберем для работы вместе, чтобы активизировать глобальные действия. Мы будем работать над этим вместе», — сказала она.

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До нее такими неловкими ситуациями неоднократно отличался президент США Джо Байден. Так, 21 апреля в Сети распространилось видео, на котором американский лидер во время выступления по ситуации с распространением COVID-19 оговорился и произнес слово «салун» вместо «салон».

В марте Байден назвал Харрис президентом США. При этом он не заметил своей ошибки и продолжил произносить речь. Бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что из-за ошибок и оговорок Байдена Соединенные Штаты ждет кризис национальной безопасности.

В американских СМИ также неоднократно становилось предметом обсуждения состояние здоровья Байдена. Так, в марте президент несколько раз споткнулся, а затем и упал, поднимаясь по трапу борта номер один. Инцидент повторился в апреле: Байден споткнулся на трапе, но уже сумел устоять на ногах. В мае он также чуть не упал при подъеме на трап самолета.

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