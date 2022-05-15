Вучич сообщил о задержании фотографировавших военное предприятие в Сербии поляков

Два задержанных поляка, фотографировавших сербское военное предприятие «Слобода», сейчас допрашиваются. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Prva.

«Фотографы ли это или художники, но я не знаю, какая картина внутри «Слободы»», — сказал президент.

Также глава республики считает, что это интересная история.

«Если бы я угадывал, какие фабрики могут быть, то одну из двух назвал бы «Слободу», фабрики, которые производят мины и гранаты, поскольку это сейчас расходуется в огромных количествах», — сказал президент.

Ранее сербские СМИ сообщили о задержании полицейскими города Чачак двух граждан Польши 26 и 42 лет, которые фотографировали подъездные пути и здание военного предприятия «Слобода». Фабрика является одной из ключевых в цепочке сербской военной промышленности. При приближении полиции поляки попытались убежать, но были задержаны

В ходе следственных мероприятий установлено, что граждане Польши приехали в Чачак 8 мая, в их мобильных телефонах были найдены фото подъездных путей к фабрике «Слобода», а также две фотографии внутренней части предприятия.

Они объяснили свои действия «фотографированием природы». Их задержали на 48 часов.