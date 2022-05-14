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Замглавы МИД Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не останется без ответа

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции со стороны России. Об этом в субботу, 14 мая, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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По его словам, в случае такого развития событий действия российской стороны будут выверенными, они не будут приниматься «на эмоциях».

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — отметил дипломат.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

11 мая стало известно, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.

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