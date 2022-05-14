Мария Захарова прокомментировала задержания в Риге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала фотографию Татьяны Жданок и Алексея Шарипова из камеры в полицейском участке в Риге. Депутата Европарламента и активиста Латвийского антинацистского комитета задержали за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, передает телеканал «Известия». Действия латышских властей официальный представитель МИДа нашей страны сравнила с методами фашистов.

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