США представили стратегию борьбы против обхода антироссийских санкций

Власти США планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, к которым они относят и обход антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в министерстве финансов США.

Отмечается, что комплекс мер направлен на выявление «скрытых» в США активов российских предпринимателей. Также стратегия направлена на повышение прозрачности финансовой деятельности, связанной с офшорами, а также противодействие «всем формам незаконного финансирования».

«Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США», — говорится в документе.

В минфине подчеркнули, что правительство должно «адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе».

Ранее, 5 мая, сообщалось, что операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания исключены из антироссийских санкций.

14 апреля американская газета The Wall Street Journal сообщила, что многие страны не последовали примеру Запада и не ввели санкции в отношении России, что привело к расколу в мире. Вероятно, это может помочь Москве обойти ограничительные меры.

Как считают в издании, лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако им мешают крупнейшие развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия и ЮАР.

31 марта экономист Михаил Беляев сообщил, что во многих антироссийских санкциях США и Европы существуют специальные лазейки, которые позволяют обойти введенные ограничения. Санкции могут не распространяться на гуманитарные отрасли и перестают действовать, когда угрожают стабильности стран.

Экономист объяснил, что санкции принимаются на уровне государства, а реализуются конкретными предпринимателями и бизнесменами, для которых введенные ограничения нередко могут означать потерю бизнеса, и они не готовы на это идти, поскольку работают ради получения прибыли.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.