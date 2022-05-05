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Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из санкций против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания исключены из-за антироссийских санкций. Об этом сообщается в распространенной 5 мая лицензии минфина США.

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«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <…> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», — сказано в документе.

20 апреля американский минфин разрешил некоммерческим организациям проведение финансовых трансакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.

8 апреля ведомство освободило от санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование в РФ.

В конце марта минфин США смягчил санкции, наложенные на российские минеральные удобрения. В перечень товаров первой необходимости также вошли сельхозпродукция, лекарства и медицинские изделия.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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