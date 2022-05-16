Траты россиян на лекарства в апреле снизились на 64% по отношению к прошлому месяцу, посчитали в Центре развития перспективных технологий. Так, по данным системы маркировки лекарств «Честный знак», которые есть у «Известий», в апреле жители РФ купили препараты на 84 млрд рублей, в марте — на 134 млрд.

Анализ национальной системы маркировки «Честный знак» показал, что падение трат связано с тем, что россияне перестали «сметать» фармацевтические препараты с аптечных прилавков.

В частности, россияне в апреле купили ибупрофена на 2,6 млн упаковок меньше, чем в марте (42%), на сумму 962,2 млн рублей, когда в марте затраты на препарат составили 1,3 млрд рублей.

Бисопрололом закупились на 4,2 млн упаковок меньше по сравнению с прошлым месяцем. Если в марте россияне закупили 8,8 млн пачек этого препарата на сумму 1,6 млрд рублей, то в апреле — 4,6 млн упаковок (789,4 млн рублей). Таким образом, разница составила 89%.

Кроме того, омепразола куплено меньше на 2,3 млн упаковок (38%) стоимостью 538,3 млн рублей, что на 202 млн рублей меньше по сравнению с прошлым месяцем.

Цитрамон, спрос на который в марте вырос на 36,5%, россияне также скупают менее активно. По данным «Честного знака», покупки препарата вернулись к стандартным показателям, снизившись на 36% — до 4,9 млн упаковок в апреле против 6,8 млн упаковок в марте, а траты на него сократились с 337 млн рублей до 258 млн рублей.

Покупки аспирина за месяц снизились на 62% — с 7,4 млн упаковок до 4,5 млн, а траты на него — с 159,3 млн рублей до 135,8 млн соответственно; панкреатина — на 43%, с 1,2 млрд рублей до 821 млн рублей, а парацетамола — на 79%, с 264 млн рублей до 144 млн рублей.

В марте отечественные аптечные сети испытали нагрузку по ряду позиций, на 95% превышающую стандартную. Спустя месяц спрос на препараты стабилизировался, рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

12 мая вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов заявил в интервью «Известиям», что в России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных.

Неделей ранее сообщалось, что срывов поставок лекарств в аптеки России со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается. 11 апреля главный внештатный онколог российского Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. По его словам, большинство зарубежных производителей заявили о намерении продолжить поставки лекарственных препаратов в РФ.