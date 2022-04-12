Эксперт Минздрава опроверг дефицит препаратов для онкобольных в России

В России на сегодняшний день нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом 11 апреля заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

«На сегодня дефицита онкологических препаратов в Российской Федерации нет. Имеется достаточный запас лекарственных противоопухолевых препаратов на данный момент», — приводит его слова ТАСС.

Каприн отметил, что большинство зарубежных производителей заявили о намерении продолжить поставки лекарственных препаратов в Россию.

Кроме того, в стране ведутся работы по производству российских препаратов для онкобольных. Так, в планах наладить производство препаратов-дженериков, в составе которых фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства.

«Запланировано налаживание производства дженериков, на которые истек срок патентной защиты, а также создание оригинальных собственных препаратов. Над последним работают ряд НИИ, НМИЦ, имеющих экспериментальные площадки, а также российские фармакологические компании», — добавил онколог.

31 марта гендиректор компании-дистрибьютора Biocommerce Иван Чистов заявил, что немецкий производитель медицинского и лабораторного оборудования Miltenyi Biotec приостановил поставки своей продукции в Россию. Он подчеркнул, что без немецкого оборудования сотрудники Национального медицинского исследовательского центра не смогут проводить экспериментальную CAR-T-терапию среди пациентов, которую используют для борьбы с опухолями, когда другие методы не показали должного результата.

Днем ранее Министерство здравоохранения России сообщило о возможности закупать отдельные видов медикаментов, по которым может возникнуть дефицит. Отмечается, что ведомство будет приобретать отсутствующие в обращении препараты, в том числе те, что не были зарегистрированы на территории РФ.

При этом 28 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о продолжении производства в сфере фарминдустрии РФ в штатном режиме. Он отметил, что никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ.

Кроме того, Мантуров заявлял о том, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Он подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

23 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в России нет проблем с производством и запасами лекарств, все процессы продолжаются в плановом режиме. Он предостерег граждан от необдуманной скупки впрок медицинских препаратов. Министр также отметил, что цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших могут меняться только «по объективным причинам».

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Спрос на лекарства и оборудование возрос в связи с санкциями, которые были введены после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.