Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине
Мир
Песков назвал беседу Путина и Нехаммера непродолжительной
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Мир
Канцлер Австрии заявил о переданном Путину желании Зеленского вести личные переговоры
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракет «Точка-У»
Интернет
Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нехаммер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева

Эксперт Минздрава опроверг дефицит препаратов для онкобольных в России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на сегодняшний день нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом 11 апреля заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Решающий отказ: онкобольные просят не отлучать их от исследований новых лекарств
Чем обернется остановка испытаний иностранных медпрепаратов в России

«На сегодня дефицита онкологических препаратов в Российской Федерации нет. Имеется достаточный запас лекарственных противоопухолевых препаратов на данный момент», — приводит его слова ТАСС.

Каприн отметил, что большинство зарубежных производителей заявили о намерении продолжить поставки лекарственных препаратов в Россию.

Кроме того, в стране ведутся работы по производству российских препаратов для онкобольных. Так, в планах наладить производство препаратов-дженериков, в составе которых фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства.

«Запланировано налаживание производства дженериков, на которые истек срок патентной защиты, а также создание оригинальных собственных препаратов. Над последним работают ряд НИИ, НМИЦ, имеющих экспериментальные площадки, а также российские фармакологические компании», — добавил онколог.

31 марта гендиректор компании-дистрибьютора Biocommerce Иван Чистов заявил, что немецкий производитель медицинского и лабораторного оборудования Miltenyi Biotec приостановил поставки своей продукции в Россию. Он подчеркнул, что без немецкого оборудования сотрудники Национального медицинского исследовательского центра не смогут проводить экспериментальную CAR-T-терапию среди пациентов, которую используют для борьбы с опухолями, когда другие методы не показали должного результата.

Днем ранее Министерство здравоохранения России сообщило о возможности закупать отдельные видов медикаментов, по которым может возникнуть дефицит. Отмечается, что ведомство будет приобретать отсутствующие в обращении препараты, в том числе те, что не были зарегистрированы на территории РФ.

При этом 28 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о продолжении производства в сфере фарминдустрии РФ в штатном режиме. Он отметил, что никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ.

Кроме того, Мантуров заявлял о том, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Он подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

23 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в России нет проблем с производством и запасами лекарств, все процессы продолжаются в плановом режиме. Он предостерег граждан от необдуманной скупки впрок медицинских препаратов. Министр также отметил, что цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших могут меняться только «по объективным причинам».

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Спрос на лекарства и оборудование возрос в связи с санкциями, которые были введены после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022