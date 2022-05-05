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Росздравнадзор сообщил об отсутствии срывов в поставках лекарств в аптеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Срывов поставок лекарств в аптеки России со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается. Об этом в четверг, 5 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.

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«Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа», — добавили в ведомстве.

11 апреля главный внештатный онколог российского Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. По его словам, большинство зарубежных производителей заявили о намерении продолжить поставки лекарственных препаратов в РФ.

Кроме того, в стране ведутся работы по производству российских препаратов для онкобольных. Так, в планах — наладить производство препаратов-дженериков, в составе которых фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства.

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

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