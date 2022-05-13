В Госдуме оценили нынешние отношения России и Грузии

Грузия в настоящее время находится не в первых рядах тех, кто ведет борьбу с Россией. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, оценивая нынешние отношения между Москвой и Тбилиси.

«Благоприятным фактором является сдержанная позиция Грузии, которую можно было не предполагать в случае, если бы во главе Грузии оставался [экс-президент Михаил] Саакашвили, по спецоперации по защите Донбасса. <…> Оцениваем тот факт, что Грузия уж во всяком случае не в первых рядах тех, кто борется с Россией, в отличие от республик Прибалтики и той же Молдовы, которая постепенно дрейфует в этом направлении», — подчеркнул он.

Ранее в этот день грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны гарантировали своим гражданам мир с Россией и дали обещание, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.

5 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что украинские власти требуют от Грузии поставок вооружения и открытия «второго фронта» против России. Однако это, по ее словам, невозможно. Как отметила Зурабишвили, отказ Тбилиси следовать подобным требованиям не отменяет того уровня солидарности, который показывает государство по отношению к Украине.

11 апреля Гарибашвили также указал на то, что Грузия не собирается открывать «второй фронт» против России из-за ситуации вокруг Украины. Он отметил, что страна должна сохранить мир, стабильность и способствовать развитию.

При этом в конце марта Зурабишвили сообщила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации, хотя официально отказалась к ним присоединиться.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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