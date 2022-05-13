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Министры обороны США и России провели телефонные переговоры

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«По инициативе американской стороны министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

10 мая китайский портал Global Times опубликовал материал, основанный на анализе колонки американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times. В статье автор высказал мнение, что Белый дом использует украинский кризис в корыстных целях.

Он уточнил, что затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.

Помимо этого в этот день директор Национальной разведки США Эврил Хейнс выразила мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации, а успех переговоров в краткосрочной перспективе является маловероятным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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