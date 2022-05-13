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«Интер РАО» подтвердила остановку поставок электроэнергии из РФ в Финляндию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Компания «Интер РАО» подтвердила «Известиям» 13 мая остановку поставок электроэнергии из России в Финляндию.

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Речь идет о сотнях миллионов евро ежегодно, не считая капитальных расходов

Сообщается, что RAO Nordic Oy в течение многих лет импортировало электроэнергию из РФ и продавало ее на бирже Nord Pool.

«К сожалению, в сложившейся ситуации отсутствия денежных поступлений, RAO Nordic не в состоянии осуществлять платежи за импортируемую из России электроэнергию. Поэтому мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии, начиная с 14 мая», — заявили в компании, выражая надежду на улучшение ситуации и продолжение сотрудничества.

Накануне финская энергетическая компания Fortum заявила о решении уйти с российского рынка. В сообщении компании отмечено, что ее активы будут проданы. Кроме того, Fortum также прекратил импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск — Иматра. Топливо для АЭС поставляется теперь западными поставщиками, говорится в отчете. Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев уже заявил, что выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала.

22 апреля Финляндия объявила, что на треть сократит импорт российской электроэнергии. Днем ранее информационный портал Montel сообщил, что цены на электроэнергию в Финляндии могут подскочить на 30% в следующем году, если страна ограничит поставки из России.

В середине апреля в Финляндии спрогнозировали рецессию экономики из-за санкций. Согласно данным исследования The Labour Institute for Economic Research LABORE, страну ждет снижение темпов экономического роста. В 2023 году показатель развития может составить всего 1,5%, а в 2024-м и вовсе 1,4%. Эксперты напомнили, что еще в октябре предполагаемый рост ВВП страны в 2022 году составлял 3,5%, однако теперь на фоне антироссийских санкций цифра уменьшилась до 1,8%.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что гражданам Финляндии пришлось внести некоторые изменения в привычный образ жизни в связи с обстановкой на Украине. Так, более 80% опрошенных подтвердили, что украинский кризис повлиял на их потребительское поведение. Многие отмечали, что стали тщательнее планировать свои покупки. Некоторые уже сейчас начали экономить топливо и ограничивать использование электричества.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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