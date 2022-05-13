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В МИД РФ оценили обещания США снять санкции при завершении спецоперации

Замглавы МИД Панкин: РФ не верит в обещания США ослабить санкции в случае завершения спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия не верит заявлениям представителей США о возможном ослаблении санкций в случае завершения спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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«Нет», — ответил дипломат на вопрос о том, доверяют ли в МИД заявлениям американских коллег о снятии санкций.

Ранее, 28 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что отмена санкций против РФ возможна лишь при условии прекращения спецоперации.

До этого, 18 апреля, заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо отметил, что ограничительные меры могут быть сняты, если Россия изменит свою политику.

14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций в том случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

В начале марта замглавы Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила ТАСС, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту <военную операцию> и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны».

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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