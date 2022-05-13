Прямой эфир

Российские ученые нашли новый способ лечения рака с помощью магнитных наночастиц

0
Фото: commons.wikimedia.org/Gregory F. Maxwell
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов совместно с профессором Эдинбургского университета Филипом Кэмпом обнаружили необычное свойство магнитных наночастиц в феррожидкостях, которое поможет в борьбе с раком. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ 13 мая.

Нюх не теряют: ученые рассказали о новом методе диагностики рака
Исследователи выяснили, что муравьи умеют распознавать злокачественные опухоли по запаху

Как отметил Иванов, это открытие важно для развития новых методов лечения рака, например, магнитной гипертермии. Инновационный метод предполагает «нагрев» тела или органов больного под воздействием электромагнитного поля для повреждения или уничтожения раковых клеток.

«С помощью магнитного поля таким образом можно управлять частицами: направлять их в нужную точку либо с помощью переменного магнитного поля нагревать и разрушать опухолевые клетки. Для большего лечебного эффекта частицы необходимо распределять так, чтобы они не образовывали крупных агрегатов, комков», — цитирует ученого «Газета.Ru».

Феррожидкости — это магнитные материалы, которые получают путем встраивания магнитных наночастиц в жидкую или полимерную матрицу. В организме они «откликаются» на внешние магнитные поля, которые специально генерируют в лабораториях или в клиниках.

Ранее, 2 мая, британский врач Вильям Ли перечислил продукты, которые помогают снизить риск развития онкологических заболеваний и эффективны для борьбы с ними. К ним относятся орехи, помидоры, картофель, устрицы и зеленый чай.

28 марта врач-онколог Али Мудунов перечислил основные симптомы рака языка. К ним он отнес незаживающие раны или язвы в полости рта и на языке, припухлости или уплотнения в полости рта, нарушение подвижности челюсти или языка, онемение во рту. Специалист предостерег граждан от курения и порекомендовал тщательнее следить за гигиеной рта.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022