Российские ученые нашли новый способ лечения рака с помощью магнитных наночастиц

Профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов совместно с профессором Эдинбургского университета Филипом Кэмпом обнаружили необычное свойство магнитных наночастиц в феррожидкостях, которое поможет в борьбе с раком. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ 13 мая.

Как отметил Иванов, это открытие важно для развития новых методов лечения рака, например, магнитной гипертермии. Инновационный метод предполагает «нагрев» тела или органов больного под воздействием электромагнитного поля для повреждения или уничтожения раковых клеток.

«С помощью магнитного поля таким образом можно управлять частицами: направлять их в нужную точку либо с помощью переменного магнитного поля нагревать и разрушать опухолевые клетки. Для большего лечебного эффекта частицы необходимо распределять так, чтобы они не образовывали крупных агрегатов, комков», — цитирует ученого «Газета.Ru».

Феррожидкости — это магнитные материалы, которые получают путем встраивания магнитных наночастиц в жидкую или полимерную матрицу. В организме они «откликаются» на внешние магнитные поля, которые специально генерируют в лабораториях или в клиниках.

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