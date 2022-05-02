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Британский врач назвал продукты для снижения риска онкологии

Британский врач Ли: употребление в пищу ряда продуктов помогает снизить риск рака
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Орехи, помидоры, картофель, устрицы и зеленый чай помогают снизить риск развития онкологических заболеваний и эффективны для борьбы с ними, считает британский врач Вильям Ли .

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Как заявил медик в интервью изданию Daily Expess, выбор продуктов важен для предотвращения и лечения рака.

Так, по словам Ли, для снижения риска заболевания онкологией необходимо употреблять в пищу орехи: лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. Специалист объяснил, что в них содержатся полифенолы, помогающие в борьбе с раком, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие «питание» раковым клеткам.

Кроме того, «противораковым» продуктом, заверил специалист, являются помидоры, которые богаты ликопином — веществом, заставляющим раковые клетки «голодать», перекрывая поступление в них крови. Более того, по словам врача, ликопин защищает ДНК от повреждений, что помогает защититься от рака.

Ли привел в пример исследование, согласно которому мужчины, дважды в неделю употреблявшие приготовленные помидоры, имели на 30% меньший риск развития опухоли простаты.

Третий продукт, который поможет в борьбе с онкологией, как считает специалист, — фиолетовый картофель, богатый антоцианином — «веществом-убийцей» раковых клеток.

Также Ли посоветовал есть устрицы, в которых содержится много белка, аминокислот и антиоксидантов. Кроме того, моллюски позволяют в десять раз снизить риск повреждения ДНК человека, продолжил медик.

В заключение, в лечении рака эффективным можно назвать зеленый чай матча. Этот напиток особенно необходим для борьбы с раком груди, уточнил эксперт.

Перед коррекцией рациона и в случае плохого самочувствия необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что употребление пасты тахини из молотого кунжута по утрам может уберечь человека от онкологии и других болезней. Отмечается, что в этой пасте содержатся клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Из-за высокого уровня антиоксидантов она очищает кровь, снижает уровень холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

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