Ученые рассказали о пользе употребления пасты из кунжута
Употребление пасты тахини из молотого кунжута по утрам может уберечь человека от массы болезней. По словам ученых, этот продукт как природный антибиотик, способный предотвратить болезни, начиная с простуды и заканчивая онкологией. Об этом 24 апреля сообщает турецкое издание Türkiye.
В этой пасте содержится клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Из-за высокого уровня антиоксидантов она очищает кровь, снижает уровень холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Также ее свойства способны снизить риск развития инсульта и других проблем с сердцем.
Кроме того, этот продукт может придать бодрости тем, кому сложно просыпаться по утрам. Для этого достаточно съесть две-три ложки тахини утром.
Также ученые отметили, что в кунжуте есть витамин С, который способствует защите тела от вредных веществ, вирусов и бактерий. Помимо этого паста может вывести токсины и яды из организма, тем самым предотвращая отравление.
Тахини даст положительный эффект и при ее регулярном потреблении — продукт улучшает память и укрепляет нервную систему, добавили ученые.
11 апреля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что улучшить сон и повысить настроение поможет включение в рацион бурого риса. По ее словам, полезные свойства данного продукта связаны с наличием в его составе клетчатки и триптофана. Они способствуют укреплению и оздоровлению организма. При этом употреблять бурый рис можно в любом виде.
28 марта врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию весной. По словам специалиста, нужно есть большое количество зеленых овощей, содержащих магний. Специалист отметила, что также не следует забывать о фруктах, которые доступны в это время года. Употреблять их стоит ежедневно в свежем виде, уточнила диетолог.