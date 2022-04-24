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Ученые рассказали о пользе употребления пасты из кунжута

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Употребление пасты тахини из молотого кунжута по утрам может уберечь человека от массы болезней. По словам ученых, этот продукт как природный антибиотик, способный предотвратить болезни, начиная с простуды и заканчивая онкологией. Об этом 24 апреля сообщает турецкое издание Türkiye.

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В этой пасте содержится клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Из-за высокого уровня антиоксидантов она очищает кровь, снижает уровень холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Также ее свойства способны снизить риск развития инсульта и других проблем с сердцем.

Кроме того, этот продукт может придать бодрости тем, кому сложно просыпаться по утрам. Для этого достаточно съесть две-три ложки тахини утром.

Также ученые отметили, что в кунжуте есть витамин С, который способствует защите тела от вредных веществ, вирусов и бактерий. Помимо этого паста может вывести токсины и яды из организма, тем самым предотвращая отравление.

Тахини даст положительный эффект и при ее регулярном потреблении — продукт улучшает память и укрепляет нервную систему, добавили ученые.

11 апреля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что улучшить сон и повысить настроение поможет включение в рацион бурого риса. По ее словам, полезные свойства данного продукта связаны с наличием в его составе клетчатки и триптофана. Они способствуют укреплению и оздоровлению организма. При этом употреблять бурый рис можно в любом виде.

28 марта врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию весной. По словам специалиста, нужно есть большое количество зеленых овощей, содержащих магний. Специалист отметила, что также не следует забывать о фруктах, которые доступны в это время года. Употреблять их стоит ежедневно в свежем виде, уточнила диетолог.

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