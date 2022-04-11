Врач назвала помогающий улучшить сон и настроение продукт

Улучшить сон и повысить настроение поможет включение в рацион бурого риса. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Полезные свойства данного продукта, как пояснила специалист, связаны с наличием в его составе клетчатки и триптофана. Они способствуют укреплению и оздоровлению организма.

При этом употреблять бурый рис можно в любом виде.

«Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период», — подчеркнула Соломатина.

5 апреля врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько опровергла необходимость ежедневного употребления супов. По ее словам, во вторых блюдах намного больше пользы, особенно в овощных и мясных. Кроме того, после тарелки жидкого человек скоро перестает чувствовать себя сытым.

До этого, 30 марта, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев поделился мнением, как можно разнообразить постное меню и добавить в него витамины. Он подчеркнул, что в рацион обязательно должны входить хлебные злаки, супы, овощи. Кроме того, обогатить рацион можно морской капустой, орехами и фруктами.