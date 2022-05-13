Метеорологи прогнозируют теплое лето в России, сообщили в Гидрометцентре. Аномально низких температур пока не ожидается. Июнь теплее, чем в прошлом году, будет на Урале и на западе Якутии, передает телеканал «Известия». В Центральной России температура воздуха будет около нормы. Холоднее, чем обычно, может стать июль в Приволжье и ряде других регионов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.