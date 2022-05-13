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Американский сенатор заблокировал проект помощи Украине на $40 млрд

Сенатор Рэнд Пол отказался поддержать предоставление дополнительной помощи Украине
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Законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине на сумму в почти $40 млрд несет большие риски для финансового положения США. Об этом в четверг, 12 мая, заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США», — сказал он во время выступления в конгрессе, которое транслировал канал C-Span.

Сенатор подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон не может позволить себе «играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету». Таким образом, в связи с разногласиями среди конгрессменов было решено перенести обсуждение проекта как минимум на неделю.

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В свою очередь, Пол также предложил к рассмотрению поправку, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Инициатива была отклонена лидером демократов Чаком Шумером.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме $33 млрд.

9 мая президент США подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином. При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Киеву.

Между тем РФ не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием не способствует мирному урегулированию ситуации в стране. Кроме того, как указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 апреля, такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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