В США увидели риск войны между РФ и Западом из-за санкций в сфере науки

Санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом. Об этом 12 мая заявил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

Специалист в своей статье для издания National Interest отметил, что прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, запрет финансирования исследований, проводимых вместе со специалистами из РФ, серьезно ударит по международной безопасности.

Эксперт пишет, что контакты между Россией и Западом помогали сторонам оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга, теперь же просчет становится все вероятнее.

«Это усугубит риск войны», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что прекращение научного сотрудничества ударит также по исследованиям, призванным бороться с изменением климата, так как в этой сфере российская наука играет важную роль. Кроме того, по словам Рендалла, особую значимость представляют работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике, а из-за санкций этот вопрос не будет продвигаться в научном сообществе.

18 марта глава МИД РФ Сергей Лавров указал на попытки Запада маргинализировать Россию и остановить ее развитие. По его словам, западный курс состоит в том, чтобы положить конец развитию России, а также низвести роль РФ к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании.

В связи со спецоперацией России в Донбассе европейские научные центры и университеты продолжают заявлять о приостановке сотрудничества с РФ. При этом, как сообщили 22 марта «Известиям» в Еврокомиссии, ЕС не намерен отстранять российских участников программы по обмену студентов и преподавателей Erasmus+. Такой же позиции придерживается Немецкая служба академических обменов (DAAD).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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