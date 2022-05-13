ВС РФ вывезли 127 российских граждан и иностранцев из Херсонской области

Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 127 граждан России, Украины и других иностранных государств из Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Кроме того, среди иностранцев были граждане Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана.

Как передало военное ведомство, погрузка желающих выехать на территорию Украины проходила на центральной площади города Херсон.

Людей вывозили на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, подчеркнули в МО. Перед убытием в Россию некоторые люди поделились своими планами.

«Прежде всего, нужно маму [вывезти], потому что здоровье у нее уже плохое, подбитое. Я хочу ее увезти, спасти, уберечь ее от всего этого. Вы большие молодцы, спасибо Вам! Спасибо, ребята!», — рассказал мужчина, провожающий в Россию свою маму.

Одна из жительниц Херсонской области поделилась, что хочет попасть к дочери в Санкт-Петербург.

Молодой человек, также провожавший своих родственников, рассказал о планах семьи.

«Провожаю маму, сестру. Сестра с детьми с тремя уезжает в Пермь. Надеемся, что всё это спокойно пройдет, что доедут. Потому что ехать далеко — три дня все-таки. Чтобы на поезд сели, нормально попали. Я решил остаться здесь в Херсоне, конечно, я тут вырос. Не думаю, что здесь что-то плохое случится. Просто нужно, чтобы здесь кто-то остался и смотрел за домами», — поделился мыслями он.

Эвакуация иностранцев организована в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона, заявили в министерстве.

12 мая заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него. Он уточнил, что количество времени, которое займет этот процесс, сложно назвать.

Днем ранее замглавы военно-гражданской администрации региона заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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