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Ученые заметили спад распространения новых линий «Омикрона»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Несмотря на распространение более заразных южноафриканских вариантов «Омикрона» BA.4 и BA.5, прививка по-прежнему защищает от тяжелых форм COVID-19. Поэтому ревакцинироваться необходимо каждые полгода, как и установил ранее Минздрав, отметил в беседе с «Известиями» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

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«COVID-19 немного отличается по волнам от других ОРВИ. Если раньше мы наблюдали сезонные вспышки вирусных инфекций, то сейчас эти вспышки больше связаны с распространением новых штаммов, которые обладают большей заразностью и уходом от вакцинного и постинфекционного иммунитета. Но вакцины по-прежнему защищают от тяжелого заболевания», — подчеркнул ученый.

«Спутник V» действительно не так хорошо работает против новых штаммов, подтвердил «Известиям» доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Он был менее эффективен уже против «Дельты». Против «Омикрона» — еще слабее. Но вакцина защищает от тяжелого течения и смерти, поэтому прививаться нужно», — заявил он.

Ученый добавил, что специалисты уже занимаются созданием вакцины, построенной на штамме «Омикрон».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Честь вакцинации: бустер замедлит распространение заразных линий «Омикрона»

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