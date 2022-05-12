«Газпром» подтвердил прекращение транзита газа через польский участок «Ямала–Европы»

«Газпром» не будет использовать для транзита газа в Европу участок газопровода «Ямал–Европа» из-за указа президента и постановлением правительства о введении санкций против некоторых иностранных предприятий, сообщил 12 мая официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал–Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — написал он в Telegram-канале «Газпрома».

Куприянов уточнил, что польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла российскую компанию в санкционный список, что означало для для компании блокировка возможности осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, а также получать дивиденды».

Кроме того, Сергей Куприянов сообщил об отклонении украинской стороной заявки «Газпрома» на прокачку российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановку» в Европу. Он отметил, что в настоящее время поставки в страны ЕС осуществляются через ГИС «Суджа».

Также 11 мая стало известно, что российское правительство утвердило перечень компаний, в отношении которых применяются специальные экономические меры, туда вошла 31 организация. В частности, речь идет о компаниях из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура.

Отмечалось, что с этими предприятиями запрещено совершать такие сделки, как сделки в пользу этих юридических лиц, платежи, операции с ценными бумагами с их участием или в их пользу. Кроме того, запрещены сделки, предполагающие заход в российские порты судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями или по их поручению.

27 апреля, «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии.

С 24 февраля, после начала спецоперации по защите Донбасса, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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